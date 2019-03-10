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الأحد 10/مارس/2019 - 08:05 م

أونلاين HD مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر الان Zamalek دون تقطيع| ماتش الزمالك ضد جورماهيا يلا شوت

أونلاين HD مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر الان Zamalek دون تقطيع| ماتش الزمالك ضد جورماهيا يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا
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أونلاين HD مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر الان Zamalek دون تقطيع| ماتش الزمالك ضد جورماهيا يلا شوت

ننقل لكم مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اونلاين كورة لايف في كأس الكونفدرالية لكرة القدم مساء اليوم الأحد 3 فبراير على ملعب موي ستاديوم، حيث يسعى نادي الزمالك في مواصلة نتائجه الجيدة منذ بداية الموسم الحالي والتغلب على منافسه من أجل تحقيق لقب أفريقي بعد غياب سنوات عديدة، ولكن ذلك لن يكون سهلاً، خاصةً في ظل وجود خصم قوي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ومن خلال هذا المقال نضيف لكم رابط يلا شوت hd بث مباشر الزمالك ضد جورماهيا قبل بدايتها بدقائق معدودة بدون أدنى تقطيع للمتابعين.

الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر
وستنطلق مواجهة الزمالك أمام جورماهيا في الساعة الثالثة عصراً مساءا بتوقيت مصر، الرابعة مساءا بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت عبر شاشة beIN SPORTS HD 1 التي لديها الحقوق الحصرية لإذاعة كافة لقاءات البطولة الإفريقية بالتعليق العربي للمعلق المميز علي محمد علي.

يلا شوت مباراة الزمالك وجورماهيا
يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الفريق الكيني عبر النايل سات على قناة بي إن سبورت، أو من خلال الإنترنت أون لاين عن طريق روابط بث مباشر المباراة التي سوف نضيفها لكم قبل انطلاق اللقاء مباشرة لمتابعة المباراة المثيرة والصعبة على الفريق الأبيض.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني
كونوا متابعين معنا من خلال تلك الصفحة وسنضع رابط بث حي مباشرة لمتابعة المواجهة بجودة عالية اتش دي حتى يتمكن عاشقي الساحرة المستديرة من الاستمتاع بالمواجهة المنتظرة بين الفريقين في بطولة الكونفدرالية.

ويحاول نادي الزمالك العودة على المستوى القاري والتتويج بأي لقب إفريقي بعد غيابه عن الساحة منذ عام 2002 عندما حصد دوري الأبطال الخامس له تاريخياً.

أعلن كريستيان جروس عن تشكيلة الفريق الأبيض لمواجهة جورماهيا وهي: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع :  محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعه – حمدي النقاز، خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – ابراهيم حسن- يوسف  أوباما، وفي الهجوم: خالد بوطيب.

تلك هي المواجهة الأولى التي يخوضها المهاجم الدولي المغربي خالد بو طيب بشكل أساسي مع نادي الزمالك، فيما سيجلس عمر السعيد على دكة الإحتياط.

بعد مرور ربع ساعة من اللقاء، تقدم الزمالك بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه إبراهيم حسن.

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أونلاين مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر الان Zamalek دون تقطيع| ماتش الزمالك ضد جورماهيا يلا شوت حصري

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