ترامب: كوهين طلب الحصول على العفو لكننا رفضنا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النقاب عن أن محاميه الخاص السابق مايكل كوهين طلب منه الحصول على عفو مباشر، غير أنه رفض الاستجابة لهذا المطلب.



ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله "إن المحامي المحتال - كوهين - كذب أمام الكونجرس رغم أداء اليمين، زاعما انه لم يطلب منى العفو على الإطلاق".



واستطرد ترامب: "لقد طلب منى العفو المباشر ولكنني رفضت منحه هذا العفو".



وكان كوهين أعلن في شهادته أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي في الأسبوع الماضي أنه لم يطلب العفو من ترامب على الإطلاق، وإنه لن يوافق على الإقدام على مثل تلك الخطوة.



تجدر الإشارة إلى أن كوهين اعتبر مذنبا في أواخر العام الماضي بارتكاب عدة جرائم من بينها انتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية لترامب والتحايل على الضرائب والكذب على الكونجرس، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 3 أعوام في شهر ديسمبر المنصرم، ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ هذا الحكم في السادس من مايو المقبل.