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السبت 09/مارس/2019 - 07:18 م

بث مباشر| مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم السبت 9-3-2019

بث مباشر| مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم السبت 9-3-2019

بث مباشر| مباراة
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البث المباشر لقرائها، لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في إطار منافسات الدوري الإسباني، اليوم السبت 9-3-2019.
ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، التي تقام على ملعب الكامب نو، على قنوات "بي إن سبورت"، في تمام الساعة 5:15 مساءً.
ويحتل فريق برشلونة المركز الأول برصيد 60 نقطة، فيما يوجد ليجانيس بالمركز الـ19 برصيد 23 نقطة.

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