الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"

شن عمرو عبد الهادي، القيادي في جبهة الضمير المؤيدة للإخوان والهارب في تركيا، هجوما شرسا على معتز مطر الإعلامي الإخواني وكذلك أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية بسبب إطلاقهما حملة "اطمن انت مش لوحدك" التي تدعو عناصر الإخوان في مصر لإطلاق الصفارات من منازلهم أو الطرق على الحلل.



