بث مباشر مباراة الاسماعيلي ومازيمبي (بث مباشر) في دوري ابطال افريقيا (رابط سريع)
بث مباشر مباراة الاسماعيلي ومازيمبي (بث مباشر) في دوري ابطال افريقيا (رابط سريع)
بث مباشر مباراة الاسماعيلي ومازيمبي (بث مباشر) في دوري ابطال افريقيا (رابط سريع)
شن قسم مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تفتيشية على الفنادق والمطاعم، للتأكد من سلامتها وموافاتها للاشتراطات الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير المديرية، وإشراف ...
يعد حي" أثر النبي" بمنطقة دار السلام من أقدم أحياء القاهرة، حيث يعود إلي العصر المملوكي، ويرجع سبب التسمية إلى وجود حجر علي شكل قدم يعتقد أنه يعود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد به مسجد له نفس ...
حرص مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على متابعة غرس 67 شجرة بالمدرسة المصرية اليابانية بالمنتزه، بحضور عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفني، ودكتور سامي فضل مدير ...