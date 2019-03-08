مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي "بث مباشر " في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة

البث المباشر، لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي ضمن إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي من المقرر أن تقام علي ملعب الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

يدخل الدراويش المباراة في المركز الأخير بترتيب جدول المجموعة الثالثة بنقطة واحدة، بينما يحتل مازيمبي المركز الثاني بـ7 نقاط.

الإسماعيلي يدخل المباراة بحثًا عن الفوز في انتظار معجزة بسقوط الأفريقي أمام قسنطينة وتاجيل التأهل للجولة الأخيرة.

وأصبحت حظوظ الدراويش ضعيفة في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة، خاصة وأنه خسر في ثلاثة مباريات أمام مازيمبي والأفريقي وتعادل أمام شباب قسنطينة على ملعب "الجيش" ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة ثم الخسارة من الفريق نفسه في الجولة الرابعة السبت الماضي.

ويأمل الدراويش في الفوز لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الأداء المتراجع الذي لازم الفريق خلال الفترة الماضية، كما يسعى الفريق إلى استغلال عاملي الأرض والجماهير لتحقيق الفوز الأول بالبطولة.

كما يرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي سيدومير يانيفسكي في استغلال المباريات المقبلة في تجهيز اللاعبين بعد تبخر حلم التأهل إلى دور ربع النهائي.