بث مباشر| مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي اليوم الجمعة في دوري ابطال افريقيا

يستضيف الإسماعيلي نظيره مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة على استاد برج العرب؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة الاسماعيلي ومازيمبي

وانتهت مباراة الذهاب بين الاسماعيلي ومازيمبي، فوز الفريق الكونغولي بهدفين نظيفين مما تسبب في إفقاد لاعبي الاسماعيلي لأمل التأهل للدور المقبل من دوري ابطال افريقيا.

وهذا يعني أن الاسماعيلي يحتاج إلى أربعة نقاط للتأهل للدور المقبل، اي أنه علية الفوز على مازيمبي الكونغولي بفارق 3 أهداف؛ بالإضافة إلى فوز قسنطينة على مازيمبي وفوز الاسماعيلي على الأفريقي.

بث مباشر مباراة الاسماعيلي ومازيمبي

ويدخل الاسماعيلي مباراة اليوم أمام مازيمبي محتلاً المركز الرابع في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة فقط حصل عيها من أربعة مباريات ، بينما يحتل شباب قسنطينة الجزائرى صدارة المجموعات برصيد 10 نقاط.

ويحتل مازيمبى الكونغولى وصافة ترتيب المجموعة برصيد 7 ، فيما يأتي فريق لأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط .

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي اليوم

ويسعى الاسماعيلي خلال مباراة اليوم لمحاولة إرضاء جمهوره الغاضب من الأداء المتدني الذي قدمه الفريق الأصفر في أخر أربعة مباريات له.

كما أصر " سيدومير يانفيسكى "، المدير البلجيكي للنادي الاسماعيلي على مضاعفة التدريب على الكرات العرضية في حالات الهجوم والدفاع وذلك لتفادي الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبين في مبارياتهم السابقة في منافسات دوري ابطال افريقيا.

الاسماعيلي ومازيمبي

وأكد المدرب البلجيكي أنه يسعى في الوقت الحالي لاقتناص ستة نقاط في المواجهتين القادمين لفريق الاسماعيلي والتي ستجمعه بين مازيمبى والأفريقى التونسى.

وقال المدرب في أخر تصريح صحفي له "هدفنا ست نقاط لا بديل عنهم ،أعلم أن فكرة الصعود باتت صعبة للغاية بعد الخسارة امام شباب قسنطينة، أعتقد أن الفريق تطور بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة ونعانى من سوء توفيق كبير".

وأضاف قائلاً "لدينا لاعبين مميزين لكن صغار في السن ويفتقدون للخبرات الأفريقية ، نحن الآن في مرحلة البناء".

بث مباشر مباراة الاسماعيلي ومازيمبي اليوم

وبالرجوع إلى تاريخ لقاءات الاسماعيلى ومازيمبى الكونغولى، فقد التقى الفريقان مرة واحده فقط في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1969.

وشهدت المباراة تعادل الاسماعيلي بهدفين خارج أرضية، لتشهد مباراة العودة فوز الفريق الأصفر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بعدها بأول ألقابه الإفريقية.