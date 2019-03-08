رابط ISMAILY بث مباشر- مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر بتاريخ 8-3-2019 يلا شوت دوري ابطال افريقيا 2019

يقدم «الدستور الرياضي» بثًا مباشرًا لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي الكونغولي، ضمن لقاءات الجولة الـ 5 بدوري أبطال أفريقيا.





ويمكن مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي، التي تقام على ملعب «برج العرب»، بصافرة تحكيمية للسنغالي «ماجيتي نداي»، عبر قناة «بي إن سبورت HD6»، بتعليق على محمد على، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة.





جدير بالذكر أن الإسماعيلي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة، بينما يتواجد مازيمبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.