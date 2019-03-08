كورة اون لاين مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر الاسطورة LiveHD7

اليوم انتم على موعد مع مواجهة نارية بين الإسماعيلي و مازيمبي، في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 8-3-2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



