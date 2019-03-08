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الجمعة 08/مارس/2019 - 04:42 م

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر الاسطورة LiveHD7

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر الاسطورة LiveHD7

مشاهدة مباراة الاسماعيلى
مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبي بث مباشر
الدستور
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اليوم انتم على موعد مع مواجهة نارية بين الإسماعيلي ومازيمبي، في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 8-3-2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم لمتابعيها خدمة البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ومازيمبى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الجمعة 8 مارس 2019. 

وتنطلق مباراة الإسماعيلي ومازيمبى في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل علي قناة Bein Sport 6

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