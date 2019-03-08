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الجمعة 08/مارس/2019 - 04:40 م

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ضد مازيمبى بث مباشر

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ضد مازيمبى بث مباشر

مشاهدة مباراة الاسماعيلى
مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبي بث مباشر
الدستور
dostor.org/2545118

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبى اليوم بث مباشر
 


مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبى اليوم بث مباشر حيث يبدو الفريق الكونغولى صاحب فرصة وافرة في التأهل إلى ربع النهائي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإسماعيلي، بالفوز الذي يصعد بالفريق الكونغولي إلى دور الثمانية، بشرط عدم فوز الأفريقي على حساب قسنطينة.

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبى فى دورى ابطال افريقيا اليوم
 

 

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبى فى دورى ابطال افريقيا اليوم حيث أنه في حالة تعادل مازيمبي مع الإسماعيلي وتغلب الأفريقي التونسي على قسنطينة، يصبح الأفريقي (7 نقاط)، خلف مازيمبي (8 نقاط) وقسنطينة (10 نقاط)، وفي هذه الحالة سيحتاج مازيمبي إلى الفوز في آخر لقاء ضد الفريق الجزائري.

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبى اليوم
 

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبى اليوم حيث يدرس البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى فكرة الدفع بالبدلاء أمام مازيمبى الكونغولى لتجهزيهم للمباريات المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز التى تنتظره فى مواجهات مصيرية أمام الزمالك والأهلى وبيراميدز.

ولعب الإسماعيلي مرة واحدة فقط أمام مازيمبي قبل النسخة الحالية وكانت تلك المواجهة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عان 1969 ، وقتها تعادل الإسماعيلي خارج أرضه 2-2 قبل أن يفوز 3-1 في مصر ويتوج بأول ألقابه الإفريقية ويصبح أول فريق مصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا لذا تحمل مباراة اليوم ذكرى لن تُنسى للإسماعيلي بل لجماهير الكرة المصرية عموماً وكانت مباراة الفريقين فى الكونغو قد انتهت بفوز مازيمبى بهدفين دون رد .

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ضد مازيمبى بث مباشر

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ضد مازيمبى بث مباشر حيث طالب سيدومير لاعبيه بنسيان الاخفاق فى الجولات الماضية واللعب بشعار الفوز فى المواجهتين المتبقتين بالمسابقة ، وشدد سيدومير على ضرورة بذل كل لاعب اقصى ما لديه من أجل اعادة الفريق لمكانته المستحقة بين الكبار ومصالحة الجماهير.

وسوف يبحث الناميبى بنسون شيلونجو، مهاجم الإسماعيلى، عن هز شباك بطل الكونغو الليلة فى صراعه على لقب هداف دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية ، المهاجم الناميبى منذ انضمامه للدراويش وهو لا يتوقف عن التسجيل، حيث سجل هدفه الثالث بالبطولة فى شباك شباب قسنطينة الجزائرى بعد خوض 4 مباريات فقط.

وأحرز شيلونجو أهدافه فى شباك فرق "الأفريقى التونسى هدف وشباب قسنطينة هدفين" خلال 360 دقيقة ليتساوى مع ثلاثى مازيمبى موبوتو وموليكا ومونديكو فيما يتربع على عرش هداف البطولة معتز المهدى قلب هجوم النصر الليبى.

على الجانب الأخر اعترف ميهايو كازيمبى المدير الفني لمازيمبى الكونغولى اعترف بصعوبة مواجهة الاسماعيلى رغم احتلاله المركز الرابع فى المجموعة وقال أنه من الضرورة احترام قدرات وامكانيات جميع لاعبى الفرق المنافسة بالإضافة إلى بذل مجهودات مضاعفة لتطوير مستوى لاعبيه لضمان التأهل للدور التالى للبطولة لاسيما بعد وصول شباب قسنطينة الجزائرى للنقطة العاشرة ، وأضاف أنه سيسعى لإستغلال المعنويات المنخفضة لنجوم الاسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم فى التأهل للدور التالى .


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