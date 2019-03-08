مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبى بث مباشر اليوم الجمعة 8-3-2019 فى دورى ابطال افريقيا اون لاين حيث يستضيف الدراويش فى السادسة مساء اليوم الجمعة نظيره مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على ستاد برج العرب بالاسكندرية بدون حضور جماهيرى لدواع أمنية، وتعد المواجهة تحصيل حاصل بالنسبة للدراويش بعد فقدانه الأمل فى التأهل إثر حصوله على نقطة وحيدة من خوض 4 مباريات.



