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الجمعة 08/مارس/2019 - 03:17 م

مشاهدة مباراة الاسماعيلى ومازيمبي اليوم - رابط الاسطورة مجانا بث مباشر مباراة الاسماعيلى ومازيمبي

مشاهدة مباراة الاسماعيلى
dostor.org/2545026

يقدم موقع "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة الاسماعيلى ومازيمبي،اليوم الجمعة 8-3-2019، ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا

يلتقي فريق الاسماعيلى مع مازيمبى، علي ستاد برج العرب، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية عبر بي ان سبورتس 6 live hd7

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

فى حراسة المرمى محمد فوزى وفى خط الدفاع أسامة إبراهيم، باهر المحمدى، وريتشارد بافور "محمد مجدى" وطارق طه و فى وسط الملعب: إبراهيم عبد الخالق، وعماد حمدى، وجيه عبد الحكيم "محمد الضرف"، وعبد الرحمن مجدى، وكريم بامبو و فى خط الهجوم: بنسيون شيلونجو

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