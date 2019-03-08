شلل مرورى بكورنيش المعادى إثر نشوب حريق بمركب نيلى

تسبب حريق بمركب نيلى بكورنيش المعادى، اندلع مساء اليوم الخميس، فى توقف حركة المرور، للمتجه من ميدان التحرير إلى المعادى وحلوان، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحريق لتسيير حركة السيارات.



كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلي، وانتقل رجال الإطفاء لإخماده، ودفعت الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة، وتم اخماد الحريق دون خسائر بشرية.



وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحريق.

