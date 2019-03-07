الجيش الباكستاني: عازمون على الدفاع عن الوطن

أكد الجيش الباكستاني عزمه على الدفاع عن البلاد، متهما الهند بـ"تأجيج النار من خلال القيام بفظائع متزايدة بحق الكشميريين".



وقال رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - "إن القيادات العسكرية الباكستانية تؤكد العزم والتصميم للدفاع عن الوطن ضد أي مغامرة أو اعتداء يهدد سلامة الوطن".



وكان رئيس أركان الجيش الباكستاني قد اجتمع مع قادة الجيش لاستعراض البيئة الجيواستراتيجية والوضع بسبب التوتر الجاري بين باكستان والهند.



وأكد قادة الجيش - خلال الاجتماع - "أن استمرار مثل هذه الأعمال الوحشية ليست سوى تأجيج النار، مشددين على ضرورة وقفها لمصلحة الأمن والسلام الإقليميين".



وتشهد العلاقات بين باكستان والهند تصعيدا يعتبر الأشد منذ عدة سنوات على خلفية الخلافات حول منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين، وازداد التوتر بشكل إثر التفجير الانتحاري الدموي الذي استهدف في 14 من فبراير الماضي قافلة من العسكريين الهنود في إقليم كشمير ما أسفر عن مقتل 44 منهم.