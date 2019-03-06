الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلا من العميد أيمن على يوسف الدهشورى للتعزية فى وفاة منى ممدوح حامد عطية، والعميد دكتور أشرف صلاح على محمد للتعزية فى وفاة المستشار الدمرداش زكى العقالى، والعميد هشام عبده إبراهيم الجابرى للتعزية فى وفاة فتنة على عبد الرازق.



كما أوفد الرئيس السيسي، العميد حسام الدين عبد الغني الأشهب للتعزية فى وفاة ضحى خير موسى، والعميد أركان حرب سامح محمود عبد المؤمن للتعزية فى وفاة اللواء أركان حرب صلاح مصباح، وإبلاغ أسرهم بالغ عزاء سيادته ومواساته.