تقدم بوابة الدستور بث مباشر ومشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكسأمستردام في دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا في العاشرة مساء بـملعب سانتياجو برنابيو.





مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا





وكان قد ألتقى ريال مدريد ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا فى 13 مناسبة ، وتمكن الفريق الأسبانى من الفوز فى سبع مواجهات ، بينما تغلب الفريق الهولندى فى خمس ، وسيطر التعادل على لقاء وحيد .





ويدخل النادي الملكي أياكس بهدف مصالحة جماهيره وطي صفحة الأحزان المحلية، وذلك بعدما تلقي الفريق خسارتين علي التوالي من الغريم التاريخي برشلونة في الكلاسيكو.





لتكون مباراة الريال ضد أياكس الأمل الوحيد للملوك الإسبان لمصالحة الجماهير، وذلك بعدما أصبحت بطولة دوري أبطال أوروبا هيا الأمل الوحيد لريال مدريد للهروب من شبح الموسم الصفري .





فيما يدخل الفريق الهولندي مباراة الريال بهدف تحقيق المفاجأة وإذلال الميرنجي في عقر دارة ووسط جماهيره .





يذكر أن ريال مدريد يكفيه التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام".





ويغيب المدافع سيرجيو راموس عن فريقه في مواجهة الريال ضد اياكس، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإيقافه لمبارتين لتعمده تلقي بطاقة صفراء للغياب عن مباراة العودة، والمشاركة في ربع النهائي خالي البطاقات.





وتعرض ريال مدريد خلال الموسم الجاري، لـ 4هزائم في الليجا، فيما كان التعادل حاضرًا في 8 مبارايات، ويعاني دفاع الملكي من مشاكل عديدة بعدما استقبل 31 هدفاً خلال 26 مباراة، في حين تمكن مهاجميه من تسجيل 43 هدفًا.