القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
مباريات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:11 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال
dostor.org/2541866

تقدم بوابة الدستور بث مباشر ومشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكسأمستردام في دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا في العاشرة مساء بـملعب سانتياجو برنابيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

وكان قد ألتقى ريال مدريد ضد أياكس فى دوري أبطال أوروبا فى 13 مناسبة ، وتمكن الفريق الأسبانى من الفوز فى سبع مواجهات ، بينما تغلب الفريق الهولندى فى خمس ، وسيطر التعادل على لقاء وحيد .

ويدخل النادي الملكي أياكس بهدف مصالحة جماهيره وطي صفحة الأحزان المحلية، وذلك بعدما تلقي الفريق خسارتين علي التوالي من الغريم التاريخي برشلونة في الكلاسيكو.

لتكون مباراة الريال ضد أياكس الأمل الوحيد للملوك الإسبان لمصالحة الجماهير، وذلك بعدما أصبحت بطولة دوري أبطال أوروبا هيا الأمل الوحيد لريال مدريد للهروب من شبح الموسم الصفري .

فيما يدخل الفريق الهولندي مباراة الريال بهدف تحقيق المفاجأة وإذلال الميرنجي في عقر دارة ووسط جماهيره .

يذكر أن ريال مدريد يكفيه التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، التي أقيمت بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام".

ويغيب المدافع سيرجيو راموس عن فريقه في مواجهة الريال ضد اياكس، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإيقافه لمبارتين لتعمده تلقي بطاقة صفراء للغياب عن مباراة العودة، والمشاركة في ربع النهائي خالي البطاقات.

وتعرض ريال مدريد خلال الموسم الجاري، لـ 4هزائم في الليجا، فيما كان التعادل حاضرًا في 8 مبارايات، ويعاني دفاع الملكي من مشاكل عديدة بعدما استقبل 31 هدفاً خلال 26 مباراة، في حين تمكن مهاجميه من تسجيل 43 هدفًا.

موضوعات متعلقة

الان مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر (بث مباشر)

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام// الان في champions league (0-0)

الاتحاد الهولندي يثير المشكلات لإراحة أياكس قبل مواجهة ريال مدريد

مواجهة ريال مدريد وأياكس بدوري أبطال أوروبا الأبرز بالصحف الإسبانية

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ 3 أيام

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ اسبوع

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

الآن

الوفد الأمني المصري يغادر غزة بعد زيارة استمرت لساعات

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"مدبولي" يناقش خطة تعزيز التعاون مع دول شرق إفريقيا

بدء الاجتماع الوزاري المصري التونسي الجزائري حول ليبيا بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

ألبومات الصور

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

خلال لقاء مع المواطنين.. محافظ الغربية يوجه بصرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل

"قومى المرأة" فى بنى سويف يواصل حملات طرق الأبواب

مناقشة "لأنى رجل" مع طلاب الثروة السمكية بجامعة السويس (صور)

رياضة

تردد القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة real madrid vs ajax اليوم

تردد قناة bein sports لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس

تحسن حالة سامي خضيرة بعد معاناته من مشكلة في القلب

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

ads
كشكول

ألسن عين شمس تحتفل بيوم المترجم العالمي

افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة

«المحرصاوي» يطمئن على صحة عامل بإعلام الأزهر سقط من القطار

بعد دعوات الطيب.. رئيس المنوفية الأزهرية: مهمتنا التعايش السلمى

غداً...انطلاق بطولة الجمهورية للجمباز للمرحلة الإعدادية الأزهرية

الأمصار

من خلالها مساعدات اقتصادية.. فلسطين توقع مذكرة تفاهم مع إندونيسيا

منظمة: النساء يشغلن ربع عدد النواب في البرلمانات حول العالم

العاهل الأردني يتوعد بمحاسبة مسربي المعلومات والوثائق الرسمية

البيان الختامى لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر حول ليبيا

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

"ناسا" تجري أول عملية "سير في الفضاء" مكونة من السيدات فقط

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎