مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا
شهدت محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح كثيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق عديدة، إضافة إلى شلل تام فى حركة المرور بالطرق الرئيسية والمدن لارتفاع منسوب ...
شدد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على التنفيذيين بالمحافظة بضرورة تفعيل التواصل والتلاحم مع مواطنى المحافظة، والتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل، بما لا ...
واصل المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، بإشراف نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، استكمالًا لحملات طرق الأبواب التي أطلقها في إطار احتفالات مئوية نضال المرأة المصرية. ...