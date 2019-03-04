حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

شدد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم على صعوبة تأجيل مباراة المقاولون والزمالك في الجولة الـ25 للدوري المصري والتي تسبق مواجهة الفريق الأبيض ضد نصر حسين داي الجزائري.



وقال عامر حسين لقناة المحور: "من الصعب للغاية تأجيل المباراة بسبب ظروف الدوري في الموسم الحالي التي يعرفها الجميع".



وأضاف: "قبل بداية الدوري اتفقنا مع جميع الأندية على لعب مباراة في الدوري بين مباريات البطولات الإفريقية مع السماح لكل فريق بالإضافة إلى 5 لاعبين في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية".



واقترح عامر حسين "الحل الوحيد هو أن يتم تأجيل المباراة ليوم واحد فقط لتلعب يوم الخميس 14 مارس بدلا من الأربعاء، على أن يسافر الزمالك إلى الجزائر مباشرة عقب المواجهة".