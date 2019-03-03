بث أونلاين HD مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم حصريا

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية، المباراة سوف تعرض حصرياً على قناة بي ان سبورت على النايل سات يمكنكم معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم أمام بترو اتلتيكو عبر الأقمار الأخرى، وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر، وقبل المباراة بنصف ساعة سوف نوفر لكم جميع الروابط والسيرفيرات الخاصة لمباراة الزمالك وبترو اتلتيكو يلا شوت ومناسبة لجميع السرعات.

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الزمالك يلتقى بترو أتلتيكو الأنجولى فى السادسة مساءاً

سوف يكون الزمالك ضيفاً فى السادسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على بترو أتلتيكو الأنجولى، على إستاد 11 نوفمبر فى العاصمة الأنجولية “لوندا”.

الزمالك يفتقد كهربا وطارق حامد أمام بترو أتليتكو

يفتقد الفريق الأبيض لخدمات الثنائى طارق حامد للإيقاف لحصوله على الإنذار الثانى، ومحمود عبد المنعم “كهربا” للإيقاف من قبل مجلس إدارة النادى، وقد يدفع جروس بالثنائى محمود عبد العزيز “زيزو” لتعويض غياب طارق حامد والمغربى حميد أحداد لتعويض غياب كهربا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بترو أتليتكو

من المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من كلا من: فى حراسة المرمى( محمود جنش)، وخط الدفاع(حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغنى، عبد الله جمعة )، و خط الوسط (محمود عبد العزيز، فرجانى ساسى، أحمد زيزو أو إبراهيم حسن، أوباما، حميد أحداد)، وخط الهجوم خالد بوطيب.



