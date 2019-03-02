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السبت 02/مارس/2019 - 08:47 م

الاسطورة HD مشاهدة الكلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر بكلاسيكو الليغا

الاسطورة HD مشاهدة الكلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر بكلاسيكو الليغا

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2537741

يستضيف نادي ريال مدريد على ملعبه منافسه برشلونة مساء الأربعاء، في إطار مباراة إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)

ويلعب ريال مدريد مباراته ضد برشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)

كانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز بينما أحرز مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)

ويدخل برشلونة متصدر الليجا اللقاء على أمل الذهاب إلى نهائي الكأس على أمل تحقيق الثلاثية هذا الموسم بينما ريال مدريد يريد تعويض جمهوره عن البداية السيئة له بدون رونالدو.

(بث مباشر) مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا (مباشر الآن)

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