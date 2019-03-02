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السبت 02/مارس/2019 - 08:20 م

الآن لايف.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة لايف yalla shoot| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 2/3/2019

الآن لايف.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة لايف yalla shoot| مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 2/3/2019

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2537714

يحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 41 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أتليتكو مدريد الثانى، فيما يأتى ريال مدريد فى المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 31 نقطة.

 

ومنذ سنة 1959 حقق نادي ريال مدريد الفوز على برشلونة في 26 مباراة في حين تفوق الأخير في 27 لقاء وإنتهت 20 مباراة أخرى بالتعادل في دلالة واضحة على التقارب الكبير في مستوى الفريقين.

وتفوق نادي ريال مدريد في آخر مواجهة بينهما في إطار كأس السوبر الأسباني حيث فاز ذهابا على ملعب كامب نو 3-1 وتفوق إيابا بنتيجة هدفين دون رد.

ويعود آخر تفوق لنادي برشلونة إلى شهر أغسطس الماضي في إطار الكأس الدولية للأبطال بنتيجة 3-2 في حين أن آخر فوز في مباراة رسمية كان بنفس النتيجة في إياب الدوري الأسباني الموسم الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو.

تشكيل ريال مدريد للكلاسيكو

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كارباخال – فاران – راموس – مارسيلو

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – كوفاسيتش

خط الهجوم: رونالدو – بنزيما

 

تشكيل برشلونة للكلاسيكو أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجى روبرتو – بيكيه – فيرمايلين – البا

خط الوسط: راكيتيتش – باولينيو – بوسكيتش – انييستا

خط الهجوم: ميسى – لويس سواريز

 

 

وقبل بداية تلك الجولة يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما كان يقبع ريال مدريد في المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد الكثير من النتائج السلبية.

 

وسيكون هذا الكلاسيكو هو الأول منذ عام 2007 الذي لا يتواجد فيه ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجها لوجه، حيث أصيب الأول في الجولة الماضية ضد نادي إشبيلية ورحل الثاني إلى نادي يوفنتوس قبل مطلع الموسم الحالي.

 

وتعد تلك المباراة هامة للغاية لكلا الفريقين ولذلك سيكون البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد لحظة بلحظة مرفقا بالصور والفيديو لكل اللحظات والأهداف واللقطات الهامة بها.

 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة Real Madrid vs Barcelona في الدوري الأسباني ( الليجا ) موسم 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق رؤوف خليف , حيث يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو معقل المرينجي فريق ريال مدريد في مدريد العاصمة الإسبانية مباراة الكلاسيكو في الليجا والتي تجمع الملكي ريال مدريد مع الفريق الكتالوني برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض لقاء ناري منتظر اليوم يطمح فيه الفريقين تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط , حيث سيقام اللقاء في تمام الساعة العاشبرة الا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر الا ربع بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الأسباني 2018-2019 , مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يقودها طاقم تحكيم بقيادة الحكم ألبيرتو أونديانو مالينكو , حيث يختتم فريق برشلونة مباريات اليوم الثاني ضمن الجولة السادسة والعشرين، من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، والتي انطلقت أمس بلقاء وحيد، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره ريال مدريد ضمن أربع مباريات تقام اليوم، ومثلها غداً، في حين يختتم ليفانتي أمام ليجانيس الجولة.

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