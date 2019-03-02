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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع رابط يوتيوب الكلاسيكو اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع رابط يوتيوب الكلاسيكو اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع رابط يوتيوب الكلاسيكو اليوم
نحن على موعد مع انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، إذ توقعت صحيفة سبورت تعديلات طفيفة على قائمة الفريقين.
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وذكرت صحيفة سبورت المقربة من نادي برشلونة أنّ التعديلات المتوقعة في مباراة ريال مدريد وبرشلونة لن تكون كبيرة عن القائمة التي شاركت في الكلاسيكو الفائت ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد - مباشر
انطلاقة فينيسيوس المذهلة مع ريال مدريد طغت على معجزة بداية ميسي في برشلونة
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وفاز برشلونة في اللقاء الفائت 3-0 في مدريد ليحسم التأهل إلى نهائي الكأس بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1.
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وتبدو التعديلات المتوقعة في قائمة ريال مدريد أكثر من تلك التي ستحدث في برشلونة، إذ توقعت سبورت مشاركة البلجيكي كورتوا بدلاً من الكوستاريكي كيلور نافاس والبرازيلي مارسيلو مكان ريغولين وذلك ليس مفاجئاً نظراً لإراحة سولاري لمارسيلو وقراره المحسوم مسبقاً فيما يتعلق بحماية نافاس لمرمى فريقه في الكأس.

وتكممشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع رابط يوتيوب الكلاسيكو اليومن التعديلات الحقيقية في مباراة ريال مدريد وبرشلونة وفقاً لسبورت دائماً، أن يشرك سورلاي مدرب ريال مدريد نجمه غاريث بيل مكان فاسكيز بينما سيقحم فالفيردي مدرب برشلونة لاعبه البرازيلي أرثر مكان البرتغالي سيميدو على أن يتحوّل سيرجي روبيرتو إلى مركز الظهير الأيمن، وفي قلب الدفاع أومتيتي بدلاً من كليمان لانغلي.

ويبتعد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد الثالث، وتعد خسارة ريال أو تعادله في الكلاسيكو بمثابة الضربة القاضية لآماله في الفوز بلقب الليغا.

وهنا التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة التي تحدثت عنها الصحيفة الإسبانية:

ريال مدريد: كورتوا، كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، كاسيميرو، كروس، مودريتش، بيل، فينيسيوس، بنزيمة.

برشلونة: تير شتيغن، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، أرثر، ميسي، ديمبيلي، سواريز.
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