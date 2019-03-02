 LIVE الان مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت ستار beIN Sport HD الدوري الاسباني 

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تشكيل برشلونة

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حراسة المرمى: تير شتيغن

 

الدفاع: سيميدو – لينجليت – بيكيه – البا.

 

الوسط: بوسكيتس – راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.

 

الهجوم: ميسي – ديمبلي – سواريز.

 

تشكيل ريال مدريد

 

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيلون.

 

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

 

الهجوم: ، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فاسكيز.

 

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ومن المثير للاهتمام في مسيرة هذا الحكم في مباريات الكلاسيكو ، هو فوز كل فريق في أربع مناسبات مقابل تعادل واحد ، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مساء اليوم المقررة على ملعب سانتياجو برنابيو.

 

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم توكيل الحكم ألبرتو أونديانو مايينكو بدلاً من هيرنانديز هيرنانديز المصاب ، فيما انتقدت الصحافة الكتلونية هذا القرار وقالت بأن سبب هذا التغيير جاء بسبب ضغوط مارسها ريال مدريد.

 
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وستكون مباراة الليلة هي الأخيرة بالنسبة إلى مايينكو على صعيد مباريات الكلاسيكو في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، حيث سيعتزل الحكم الذي ينحدر من إقليم نافارا في الثلاثين من حزيران / يونيو القادم.

 

وأصيب الحكم هيرنانديز هيرنانديز على مستوى الساق خلال تواجده في مدينة الدوحة على هامش مشاركته في دورة تحضيرية لنهائيات كأس العالم 2022 ، وبالتالي جرى تعيين حكم آخر لقيادة مباراة الكلاسيكو.

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