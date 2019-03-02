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السبت 02/مارس/2019 - 12:40 م

السولية ينضم إلى قائمة المصابين في الأهلي

السولية ينضم إلى
dostor.org/2537074

ينضم عمرو السولية لاعب وسط الأهلي المتألق في المباريات الأخيرة إلى قائمة المصابين في صفوف حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وسيغيب عن مواجهة بتروجت هذا الأسبوع.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي، اليوم السبت، إن السولية خضع لفحوص أظهرت معاناته من شد عضلي وسيخضع لبرنامج تأهيلي في الأيام المقبلة لكنه لم يحدد فترة غياب اللاعب.

وسيغيب السولية بشكل مؤكد عن مواجهة بتروجت الإثنين المقبل، كما يبدو مرشحًا للابتعاد عن تشكيلة مصر في مباراتين أمام النيجر ونيجيريا خلال الشهر الجاري.

وشارك السولية في فوز الأهلي 2-1 على الجونة الأسبوع الماضي لكنه عانى من إصابة عضلية كما هو أيضا حال زميله الحارس شريف إكرامي الذي سيغيب عدة أسابيع.

ومن المنتظر أن يلعب حمدي فتحي، المنضم للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية قادما من إنبي، بدلا من السولية أمام بتروجت.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 48 نقطة من 21 مباراة وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

ولا يزال الأهلي يفتقد أكثر من لاعب آخر بسبب الإصابة أبرزهم الهداف المغربي وليد أزارو والمدافع المخضرم أحمد فتحي.

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