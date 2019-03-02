القاهرة : السبت 02 مارس 2019
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السبت 02/مارس/2019 - 11:07 ص

إنفوجراف.. "بنبان" أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى إفريقيا

إنفوجراف.. بنبان
محمد إبراهيم
dostor.org/2536874

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والذي يعد أكبر مجمع محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح المركز الإعلامي أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلًا عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتفادي مليونى طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.‏

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المشروع يضم 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 على 8843 فدانًا، بإجمالي استثمارات تبلغ مليارى دولار، مضيفًا أن المشروع سيوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علمًا بأنه من المقرر الانتهاء منه في منتصف هذا العام.

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

إنفوجراف.. "بنبان" أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى إفريقيا
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