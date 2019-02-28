دنيس سواريز: ميسى أفضل لاعب فى العالم

أكد لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزى، دنيس سواريز، أن الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، يعد أفضل لاعب كرة قدم في العالم.



وقال اللاعب الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس: "بالإمكان مشاهدة ميسي والاعتقاد بأنه من الممكن القيام بما يفعله لكنه الوحيد القادر على تقديم ذلك".



وأضاف سواريز، المعار لأرسنال من نادي برشلونة، أن "ميسي يمكننا رؤيته يؤدي حركات ويفعل أشياء نريد القيام بها أيضا، لكن لا يوجد في العالم من هو قادر على فعل نفس هذه الأشياء".



وأشار سواريز إلى أن ما شجعه على تفضيل الانتقال إلى الدورى الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هو الاهتمام الذي وجده من المدرب أوناي إمري، موضحًا أن هدفه هو النجاح مع المدفعجية والشعور بأهميته والتمكن من تقديم شيء مميز في النادي اللندني.