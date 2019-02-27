بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد.. محمد صلاح أساسي

ننشر البث المباشر لمباراة ليفربول وواتفورد اليوم الأربعاء في الجولة الـ28 من الدوري الانجليزي على استاد آنفيلد.

ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي في بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب، وفي رصيده 66 نقطة، أما واتفورد فيمتلك 40 نقطة في المركز السابع.

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مباراة واتفورد على ملعب أنفيلد رود لحساب الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة 10 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت التشكيلة تواجد النجم المصري محمد صلاح الذي تعوّل عليه الجماهير لحصد النقاط الثلاث في لقاء اليوم، وذلك بعد فشله بالتسجيل في آخر مباراتين أمام بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

ويغيب المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو عن المباراة بسبب تعرضه لإصابة في مواجهة مانشستر يونايتد الماضية، وقرر المدرب يورجن كلوب الدفع بأوريجي بدلاً منه.

ويسعى ليفربول للحفاظ على صدارة الترتيب عبر الفوز في مباراة اليوم، ويأمل أن يوسع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام بنفس التوقيت.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD4، بتعليق: خالد الحدي