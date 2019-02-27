يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اون لاين

مشاهدة مباراة الليفر اليوم بث مباشر لذا فإن فريق ليفربول قد يكون جريحا بتلك المباراة التى انتهت بالتعادل والتى قلصت الفرق بين السيتي والليفر من ثلاثة نقاط إلى نقطة واحدة فقط لذا فإن ليفربول سيكون منتقما الليلة على ملعبه وامام هذا الفريق الذى سبق ودارت بينهم مباراة الجولة الثالثة عشر بملعب فيكارج رود الذى استضاف تلك المباراة لصالح فريق واتفورد لكن الفريق لم يحسن ضيافة الليفر فرد صلاح وارنولد وفيرمينيو بثلاثة أهداف منحتهم ثلاثة نقاط كانو من نقاط الصدارة منذ تلك الجولة إلى الأن لذا فإنه من المعهود أن تشهد مباريات الليفر وواتفورد أهداف كثيرة وهذا ما سنراه اليوم مشاهدة ماتش محمد صلاح ليفربول وواتفورد مباشر.



مشاهدة مباراة صلاح اليوم مباشر يوتيوب لكن الجميع يأمل بأن يكون لصلاح الجانب الأكثر من التهديف نظرا لأنه بحاجة للإبتعاد عن كون أجويرو الذى يتساوى معه فى الأهداف المسجلة لكلا منهما لذلك فإن الجماهير العاشقة لليفر تأمل بأن تنتهى المباراة لصالح الفريق ولصالح اللاعب الذى يشعر بخيبة الأمل الأن بعد ذلك التعثر وظهر الأمر واضحا بعد انتهاء المباراة وقبلها حينما خرج صلاح من ملعب المباراة نظرا لعدم إمتلاكه أى وسيلة امام اليونايتد فهو الفريق الوحيد فى الدورى الإنجليزي الممتاز الذى لم يسجل أمامه صلاح لأنه فى لقاءهم الأخير كان شاو مكلف برقابته فلم يتركه اللاعب قط طوال المباراة.



لكننا الليلة سنحتفل بالأنفيلد سواء بفوز واتفورد وهذا شىء مشكوك حوله أو بفريق ليفربول وهذا الذى يحمل النقاط العالية من الحظ بهذه المباراة وذلك لتواجدها على ملعبه وامام الجماهير الإنجليزية وغير الإنجليزية العاشقة للفريق مما يدفع الفريق إلى تقديم مباراة قوية يُعيد بث الأمل بها فى نفوس الجماهير التى أصبحت مُهددة بفقدان الصدارة فى كل جولة نظرا لتقدم السيتي المثير فى الدورى والكأس أيضا ويذكر بأن هذا الفريق بالموسم الماضى تمكن محمد صلاح أمامه من تسجيل أربعة أهداف وكانت أول ميجا هاتريك للاعب صلاح فى تاريخه امام هذا الفريق الإنجليزي مما يجعلنا مطمأنين بدرجة جيدة ومالكين الأمل قبل بداية المباراة.





