liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر اليوم على beIN SPORTS لايف
liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر اليوم على beIN SPORTS لايف
liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم بث مباشر اليوم على beIN SPORTS لايف
تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، تجهيزات مقرات النقاط الطبية لحملة 100 مليون صحة للمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، ...
اختتم مركز التوجيه والإرشاد النفسي التابع لجمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام ببني سويف، اليوم الأربعاء، دورة تدريبي لمدة ثلاث أيام للاخصائيين والمشرفين العاملين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية ...
كرم اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي المواطن محمد عبد الحميد سائق سيارة الوقود، التي اشتعلت بها النيران أثناء تفريغ الوقود بقرية ميت الشيخ التابعة لمركز قطور، ...