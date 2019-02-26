عامر حسين: حاولت أجرب اختراع إنجليزي في الدوري المصري

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، إن المسابقات المحلية تمر بموسم استثنائي، وهناك ازدحام كثيف للمباريات في المسابقات المحلية حتى نهاية مارس المقبل، لذا تقرر تأجيل كافة مباريات كأس مصر حتى أبريل المقبل.



وأضاف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الكرة لا يعلم موقف الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية حتى الآن، سواء الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي، فحتى الآن لم يتحدد شكل المجموعات المتواجدين فيها والجميع ينتظر.



وأوضح أنه في الدوري الإنجليزي تم تقديم مباراة لفريق مانشستر سيتي في مسابقة الدوري لتقام قبل موعد الجولة بـ 14 يوما نظرا لتزامن مباريات الجولة الـ27 مع موعد نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والذي كان محددا له يوم 23 فبراير الماضي.





وتابع: "حاولت تجربة هذا الاختراع في الدوري المصري، وقمت بتقديم بعض المباريات لمدة يومين أو ثلاثة وفوجئت بهجوم عنيف من بعض الأندية".