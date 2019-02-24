كورة ستار هنا مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بث مباشر Kora-Star

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.













وتعرض لكم بوابة «الدستور» الإخبارية، بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي.













ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الاخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، بعد فشله فى تصحيح أوضاعه بالمجموعة الرابعة في دور المجموعات بـ الكونفدرالية الإفريقية، حيث حقق التعادل الإيجابي بهدف لجل فريق أمام نصر حسين داي الجزائري، بعد الهزيمة من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهو مايضع الفارس الأبيض في مأزق للخروج والتأهل من دور المجموعات، والمنافسة من جديد على لقب البطولة الأفريقية، التي كانت الأقرب إلى القلعة البيضاء.

















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في المقابل يدخل فريق بترو أتليتكو الأنجولي اللقاء، وهو في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، حصدها من مبارتين، والذي يسعى هو الاخر لتخطي عقبة الزمالك، وتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، للتأهل والمنافسة على اللقب، كما صرح بيتو بيانكي المدير الفني للفريق، على إمكانية الخروج بنتيجة إيجابية، مؤكدًا أن لديه أساليب خططية، وسيقاتل للفوز باللقاء.



