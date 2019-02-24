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(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت - كورة اون لاين حصري

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت - كورة اون لاين حصري

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(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت - كورة اون لاين حصري

مع عدم مشاركة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فإن ليفربول لديه فرصة للتحول إلى القمة عندما يواجه منافسه العنيف مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي

الفرق: مانشستر يونايتد ضد ليفربول

التاريخ: 24 فبراير 2019

المكان: أولد ترافورد

الوقت: 16h05

لعب يورجن كلوب في مباراة أقل من فريق بيب جوارديولا ، لكنهم قادرون على التقدم بثلاث نقاط في القمة بفوزهم هذا المساء.

يرحب فريق Reds بعودة فيرجيل فان دايك إلى الفريق بعد غيابه عن دور 16 في دوري أبطال أوروبا UEFA ضد بايرن ميونيخ من خلال الإيقاف هذا الأسبوع.
 
سيواجه ليفربول فريق "الشياطين الحمر" على ثقة عالية بعد فوزه على تشيلسي 2-0 في ستامفورد بريدج للتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
 
وقاد أولي جونار سولسكاير السفينة بالتأكيد في الاتجاه منذ توليه منصبه على أساس مؤقت حيث يجلس النادي في المركز الرابع ، بفارق تسع نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث.
 
من المؤكد أن الشياطين الحمر سوف ينتقمون من أذهانهم بعد أن خسروا 3-1 في أنفيلد في ديسمبر من العام الماضي ، مما أدى أيضا إلى خسارة جوزيه مورينيو وظيفته.
 
كان ماركوس رادفورد ، الذي كان قد كشف النقاب منذ تولي سولسكاير زمام الأمور ، هو الرجل الرئيسي في هذه المباراة في الموسم الماضي ، ليحقق هدفين في الفوز 2-1.
 
إليكم كيف يصطفون:
 
مانشستر يونايتد: دي جيا ، يونغ ، ليندلف ، سمالينغ ، شو ، ماك توميني ، هيريرا ، بوجبا ، ماتا ، راشتفورد ، لوكاكو.
 
ليفربول: أليسون ، ماتيب ، فان ديجك ، ميلنر ، روبرتسون ، ويجنندم ، هندرسون ، فابينهو ،

(بث مباشر) مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار (محمد صلاح) بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت - كورة اون لاين حصري



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