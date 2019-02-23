كورة اون لاين بث مباشر مباراة برشلونة واشبيلية، الاسطورة لبث مباريات اليوم أما التشكيل المتوقع لهذه المباراة فيضم بالنسبة لبرشلونة كل من، سيليسين في حراسة المرمى، بيكيه، روبيرتو، فيرمايلين، جوردى، في خط الدفاع، أما خط الوسط فيشمل كل من، راكيتتش، ميلو، سيرجيو، إيفان، وخط الهجوم كل من، ميسي، كوتينيو، سواريز ، بث مباشر كورة اون لاين.

رابط مباشر مباراة برشلونة واشبيلية اليوم السبت 23 فبراير بي ان سبورت، يدخل البارسا مباراة اليوم محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 54 نقطة بعد خوضه 24 مواجهة، حقق الفوز في 16 مباراة وخسر لقائين وتعادل في 6 مباريات منذ بداية الدوري الاسباني لهذا الموسم الرياضي، وفي المقابل يتواجد الروخي بلانكوس بالمركز الرابع حسب جدول ترتيب الليغا برصيد 37 نقطة حصدها من مجموع 24 مباراة .

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