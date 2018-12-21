نجوم «مسرح مصر» يتألقون فى موسم دراما رمضان ٢٠١٩ بـ٤ أعمال

على مدى ما يقرب من ٥ سنوات، نجحت العروض المسرحية لفرقة «مسرح مصر» بقيادة الفنان أشرف عبدالباقى، فى تحقيق إقبال جماهيرى كبير، أهل أعضاءها لامتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة، جعلت المنتجين والمخرجين يتهافتون عليهم لتقديم أعمال تليفزيونية رمضانية، وهو ما يتكرر فى الموسم الرمضانى المقبل ٢٠١٩.

وتعاقد على ربيع على بطولة مسلسل مع المنتج صادق الصباح بعنوان «فكرة بمليون جنيه»، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققاه فى مسلسل «سك على إخواتك» خلال الموسم الرمضانى الماضى.

وينتظر «ربيع» عودة «الصباح» من لبنان لعقد جلسة نهائية بينهما للاتفاق على جميع تفاصيل العمل، على أن تُسند مهمة الإخراج للمخرج وائل إحسان الذى قدم معهما المسلسل الأخير، ويكون من تأليف إبراهيم محسن، وبمشاركة زميل «ربيع» فى «مسرح مصر»، كريم عفيفى.

وتعاقد المنتج تامر مرسى مع الفنان الشاب مصطفى خاطر على بطولة مسلسل «طلقة حظ»، بعدما قدما من قبل مسلسل «هربانة منها»، الذى سجل البطولة المطلقة الأولى لـ«خاطر» فى الدراما، أمام الفنانة ياسمين عبدالعزيز. وتشهد الأيام المقبلة عقد جلسة لاختيار باقى الأبطال، بجانب أيتن عامر ومحمد أنور. ومن المقرر أن يخرجه إيهاب بليبل، ويؤلفه أحمد خالد أمين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى حول بحث «خاطر» عن بطولة مطلقة فى التمثيل.

من جهته، تعاقد محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، على المشاركة فى مسلسل «هوجان» الذى يقوم ببطولته الفنانان محمد عادل إمام وكريم محمود عبدالعزيز، وهو من إنتاج تامر مرسى، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وأخيرًا، تعاقد حمدى الميرغنى على بطولة مسلسل كوميدى جديد للعرض فى موسم رمضان المقبل، ليخوض به أولى بطولاته المطلقة، وهى الأولى أيضًا للفنانة إيمى سمير غانم التى تشاركه البطولة، ويجرى التحضير للعمل على قدم وساق، لاختيار أبطاله والاستقرار على اسمه بشكل نهائى، على أن يبدأ تصويره فى يناير المقبل، وهو عبارة عن حلقات منفصلة متصلة تكتبها إحدى ورش الكتابة، ولم يعلن حتى الآن اسم المخرج، وقالت مصادر إن «الميرغنى» سيجسد فيه دور زوج «إيمى».