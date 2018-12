تريلر ثالث لفيلم Secret Life of Pets 2

أصدرت شركة Illumination Entertainment الإعلان الترويجى الثالث لفيلم الرسوم المتحركة Secret Life of Pets 2 والذى سيعرض فى صيف 2019، وهو الجزء القادم من فيلم الرسوم المتحركة الكوميدى Secret Life of Pets الذى عرض فى 2016 والذي أظهر للجمهور كيف تتصرف الحيوانات الأليفة عند تركها بمفردها فى المنزل.



The Secret Life of Pets 2 فيلم ثلاثي الأبعاد من إخراج كريس رينو وكتبه برايان لينش، ويشارك بالأداء الصوتى فيه معظم أعضاء فريق التمثيل الذين شاركوا فى الجزء الأول باستثناء "لويس ك. ك" والذي سيحل محله باتون أوسوالت. ومن بين أعضاء فريق الممثلين الجدد: تيفاني حدش، ونيك كرول، وبيت هولمز، وهاريسون فورد.



ويتابع الفيلم قصة ماكس وأصدقاؤه من الحيوانات الأليفة، وحياتهم السرية بعد أن يتركهم أصحابهم ويذهبون إلى العمل أو المدرسة كل يوم.



الشخصيات الرئيسية فى الفيلم هى:



ماكس (قام بالأداء الصوتى: باتون أوزوالت) وهو كلب له خبرة فى صيد الثعالب.

دوك (قام بالأداء الصوتى: إيريك ستونستريت) وهو كلب هجين بني كبير، أشعث يعيش مع ماكس.

سنوبول (قام بالأداء الصوتى: كيفن هارت) أرنب أبيض وحيوان أليف سابق.

جيدجيت (قامت بالأداء الصوتى: جيني سليت)، كلبة صغيرة طويلة الشعر لونها أبيض وصديقة ماكس.

كاتي (قامت بالأداء الصوتى: إيلي كمبير) صاحبة ماكس وديوك.

الكلو (قامت بالأداء الصوتى: لاكى بيل) وهي قطيفة رقيقه سمينه براقة وهي واحدة من أصدقاء ماكس.

بوبس (قام بالأداء الصوتى: دانا كارفي) كلب مسن أصيب بالشلل في ساقيه.

بودى (هانيبال برس) كلب ألماني مسترخي وواحد من أصدقاء ماكس.

ميل (بوبي موينيهان) كلب باك وهو واحد من أصدقاء ماكس.

أما النجم هاريسون فورد يقوم بالأداء الصوتى لشخصية الدكتور فرانسيس.

يمكن مشاهدة الاعلان الترويجى على الرابط التالى:

https:www.youtube.comwatch?time_continue=1&v=dAbzNnYYwjc