"حكايتي" يجبر ياسمين صبري على الاعتذار من "ولاد رزق 2"

اعتذرت الفنانة ياسمين صبري عن عدم المشاركة في الفيلم السينمائي "ولاد رزق 2" الذي يتولى إخراجه طارق العريان.



وعلم "الدستور" أن اعتذار ياسمين صبري جاء بسبب تحضيرها خلال الفترة الحالية لمسلسلها الدرامي الجديد "حكايتي"، والتي تخوض به لأول مرة البطولة المطلقة ضمن ماراثون رمضان 2019.



وأشار المصدر إلى أن ياسمين صبري تعقد حاليا جلسات عمل مكثفة مع السيناريست والمؤلف محمد عبدالمعطي والمخرج أحمد سمير فرج، والذي انتهي من كتابة ما يقرب من نصف العمل من أجل بدء الاستعداد لتصويره مطلع شهر يناير.



"ولاد رزق 2" من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وسيد رجب ومحمد ممدوح ونسيرين أمين ومحمد لطفى وندى موسى.