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اقتصاد
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 04:09 م

بالمستندات.. تفاصيل منح العاملين بالبترول مقابلًا نقديًا لرصيد الإجازات

بالمستندات.. تفاصيل
سيد ابراهيم
dostor.org/2435203

أصدرت الهيئة العامة للبترول، اليوم الجمعة، منشورًا بشأن العاملين المنتهية خدمتهم قبل 16-9-2018، ولم يرفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بصرف المقابل النقد، على أن يتم صرف فروق رصيد الإجازات المستحق لهم فور تقدمهم للشركة بطلب كتابي للصرف شريطة تقديمهم لإقرار كتابي موقع منهم بتنازلهم عن المطالبة بحقوقهم عن هذا الرصيد حالًا ومستقبلًا.

وأوضح المنشور أنه في حال كون العامل أقام دعوى فيتم موافاة الشركة بشهادة رسمية من المحكمة المختصة تفيد ترك الخصومة فعليًا، وذلك كله ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات، أو كانت قد انقضت بالتقادم الساري اعتبارًا من تاريخ الاعتماد.

وجاء المنشور كالتالي:
بالنسبة للعاملين المنتهي خدمتهم اعتبارًا من 16-9-2018 فإنه يتم تحديد وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق لهم عن السنة المنتهية خدمتهم فيها وطبقًا للحالات الآتية:-

- الوفاة:
يتم صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها خلال العام الذي وقعت فيه الوفاة (دون النظر لنسبة مدة عمله خلال العام الذي وقعت فيه الوفاة وذلك كمنحة من جهة الإدارة) محسوبًا على أجره الأساسي في تاريخ الوفاة.
- النقل لشركة شقيقة:
تتحمل الشركة قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات المستحقة للعامل بنسبة مدة عمله بها قبل تاريخ النقل، وتسدد للشركة المنقول إليها بعد خصم أيام الأجازات الفعلية التي قام خلال هذه المدة.
- الاستقالة، المعاش القانوني، المعاش المبكر:
يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية (إن وجد) والتي لم تستنفذ خلال العام المنتهي خدمته فيه، محسوبًا على أجره الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة، وتصرف له فور انتهاء خدمته.

بالمستندات.. تفاصيل منح العاملين بالبترول مقابلًا نقديًا لرصيد الإجازات
بالمستندات.. تفاصيل منح العاملين بالبترول مقابلًا نقديًا لرصيد الإجازات
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