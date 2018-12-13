أفغانستان: مقتل 15 مسلحًا بغارات جوية أمريكية جنوب شرق البلاد

أعلن فيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغاني مقتل 15 مسلحًا على الأقل، إثر غارات جوية شنتها القوات الأمريكية بطائرات دون طيار على إقليمي (غزني وبكتيكا) جنوب شرق البلاد.



وذكر فيلق (ثاندر 203) - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية شنت هجمات جوية بواسطة طائرات دون طيار على منطقة جومار بإقليم بكتيكا الأفغاني، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 مسلحًا، كما شنت هجمات جوية مماثلة على منطقة أندرا بإقليم غزني مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 مسلحين.



وأوضح أنه تم تدمير دراجة بخارية وبندقية كلاشينكوف (إيه كيه -47) تابعتين للمسلحين خلال الضربات الجوية.



يشار إلى أن إقليمي "غزني وبكتيكا" من الأقاليم المضطربة نسبيًا في جنوب شرق أفغانستان حيث تنشط حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في بعض من المناطق التابعة لهذين الإقليمين وتقوم بتنفيذ عمليات إرهابية هناك.

