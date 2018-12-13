"الموسيقيين" تقبل اعتذار الملحن حسن إش إش

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية، في جلسته الأخيرة، قبول الاعتذار المكتوب من الملحن حسن إش إش، الذي أكد خلاله أنه يحمل كل تقدير واحترام للمجلس وقراراته والنقيب العام الفنان هاني شاكر، مؤكدا أنه تبين له بعد البحث والتدبر صحة موقف النقابة كونه عضوا بالمعاش.



وفي الوقت نفسه قررت نقابة المهن الموسيقية إعادة إش إش إلى جدول المعاش طبقا لصحيح القانون، كما قبلت النقابة الاعتذار المكتوب من الفنانة فاطمة فايد محمد فايد زوجة حسن إش إش، والذي أكدت خلاله تعرض صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للاستيلاء، ومن هنا تم نشر تصريحات لا تعبر عن موقفها الحقيقي تسئ إلى نقابة الموسيقيين، مضيفة أنها تكن كامل الاحترام للفنان هاني شاكر.



وأشارت النقابة، في بيان لها، أنها تحترم كل أعضائها وتتعامل معهم على قدر واحد ومسافة واحدة لصالح الجمعية العمومية، وأنها لا تسمح أبدا بالخروج على النص أو إهانة أي من أعضائها أو مجلس إدارتها.

