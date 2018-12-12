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محافظات
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:36 م

محافظ مطروح يشهد الاحتفال باليوم العالمي للمعاق

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلى
أ ش أ
dostor.org/2433862

شهد محافظ مطروح اللواء مجدى الغرابلى، اليوم الأربعاء، الاحتفال بيوم المعاق العالمي، الذي نظمته "جميعة من حقنا"، بالنادي الاجتماعي في مدينة مرسى مطروح، بحضور السكرتير العام المهندس تامر سعيد، ورئيس مجلس العمد والمشايخ العمدة عبدالرازق خالد، وعدد من مديري المديريات والإدارات ورؤساء الجمعيات الأهلية.

وتضمنت الاحتفالية عددا من العروض الفنية والرياضية التي تؤكد قدرة ذوى الاحتياجات الخاصة على التحدي واجتياز الصعاب من أجل تحقيق طموحاتهم وأحلامهم مع ضرب عدة أمثله لعظماء مصر في الفن والأدب كعميد الأدب العربي طه حسين، والموسيقار عمار الشريعى، وسيد مكاوى.

وأكد محافظ مطروح أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيدا بالمتميزين منهم في مجالات عديدة خاصة الرياضية والاجتماعية بمطروح، مؤكدا أن الإعاقة هي إعاقة العقل والضمير، وليس الإعاقة الجسدية.

وفي نهاية الاحتفالية.. كرم المحافظ، عددا من المتميزين والموهوبين من ذوى الاحتياجات الخاصة بمطروح ومنحهم شهادات تقدير والهدايا المالية والعينية.

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