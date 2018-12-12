أرقام صلاح التاريخية مع ليفربول.. 48 هدفًا فى 38 مباراة

شارك محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، بشكل مباشر في 48 هدفا خلال 38 مباراة في جميع المسابقات في ملعب أنفيلد.



ووفقًا لموقع أوبتا، فإن محمد صلاح سجل 35 هدفا، وصنع 13 آخرين، خلال 48 مباراة خاضها على ملعب أنفيلد.



وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا في شباك منافسه نادي نابولي الإيطالي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفليد.



وبهذه النتيجة صعد ليفربول لدور الـ16 بصحبة باريس سان جيرمان متصدر المجموعة.