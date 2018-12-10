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سياسي
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:51 م

مختار جمعة يطالب بتعديل المادة الخامسة من قانون هيئة الأوقاف

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2430243

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتعديل المادة الخامسة من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ليتم تطبيق القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

وأرجع الوزير، طلبه خلال اجتماع اللجنة الدينية بالبرلمان أنه حتى لا يحدث تداخل، وتنشب أزمة خلافات وإشكاليات لا تنتهي على حد تعبيره أثناء مدة الستة أشهر التي يصدر فيها اللائحة التنفيذية، مطالبا بتطبيق القانون القديم لحين صدور اللائحة التنفيذية القانون الجديد.

وتساءل وزير الأوقاف كيف نطبق القانون الجديد ومواده دون إصدار اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة الرابعة بعد التعديل على أن يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ نشره لحين صدور هذه اللائحة.

ونصت المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

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