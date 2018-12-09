كلاسيكو الأرجنتين | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر اليوم 24-11-2018 في كأس الليبرتادوريس

كلاسيكو الأرجنتين ويسمى أيضاً سوبر كلاسيكو و ديربي بوينس آيرس (بالإسبانية: Superclásico del fútbol argentino) و(بالإنجليزية: Superclásico) ،هي مباراة ديربي في رياضة كرة القدم تجمع بين قطبي الكرة في الأرجنتين ناديّ بوكا جونيورز وريفر بليت ،ويعتبر هذا الديربي من أهم ديربيات كرة القدم في العالم، يُطلق على هذا الكلاسيكو كذلك كلاسيكو الأغنياء والفقراء إذ يقع مقر نادي ريفر بليت في أحد احياء بوينس آيرس الغنية وهو ما أدى إلى أن يتهم أنصار نادي بوكا جونيورز نادي ريفر بليت بالنرجسيةوالطبقية.





وانتهت مواجهة الذهاب التي جرت على ملعب (لا بومبونيرا)، معقل بوكا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.





ويحتاج ريفر في مباراة الإياب أمام جماهيره للخروج بالتعادل السلبي من أجل حصد لقبه الرابع في البطولة والغائب عنه منذ 3 سنوات.





فيما سيسعى بوكا لاقتناص الفوز من قلب معقل غريمه الأزلي لإضافة البطولة السابعة لخزائنه، ليعادل رقم مواطنه إندبندينتي صاحب المقام الرفيع في هذه البطولة، والغائبة عنه منذ 11 عاما.





وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، فاجأ لاعبي الفريقين بإرسال ممثلين له لإجراء كشف منشطات مفاجئ، وذلك قبل موقعة "السوبر كلاسيكو".





وجرت العادة إجراء هذه الاختبارات المفاجئة قبل المواجهات الدولية الهامة.





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