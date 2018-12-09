القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
محافظات
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:29 م

محافظ كفر الشيخ يبحث مع مدير الثروة السمكية التعديات على بحيرة البرلس

محافظ كفر الشيخ يبحث
محمد المصري
dostor.org/2429594

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مع المهندس ثابت أحمد السويفى، مدير عام الإدارة المركزية لوسط الدلتا للثروة السمكية الجديد بكفر الشيخ، سبل تنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وإزالة التعديات وتحسين أحوال الصيادين وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون بالبحيرة، وذلك بحضور المهندس عبدالعزيز مروان، مدير الشغيل والصيانة بالثروة السمكية بكفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، ونتابع تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد، وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، لافتا إلى أنه تم تدشين تشغيل 2 لانش أمني بتكلفة تجاوزت 4 مليون جنيه، فى 14 نوفمبر الماضي، جاء لدعم التنمية ولحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون ببحيرة البرلس.

وتابع المحافظ أنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس وتكسيته لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.

الآن

بث مباشر.. الأهلي وطلائع الجيش في الدوري العام HD

"القومي للسكان": الأمية خطر يحتاج إلى تضافر الجهود

الإمارات​ تستضيف الدورة المقبلة لقمة دول مجلس التعاون الخليجي

النواب يوافق على مد مدة تحصيل الضرائب العقارية حتى 2021

الأكثر قراءة

إدارة الزمالك ترفض «أجانب الدورى» والبكرى يطلب حسم انضمامه إلى الفريق

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

الباز: تميم هرب من مواجهة قادة دول الخليج في قمة "مجلس التعاون" (فيديو)

أول تعليق من "سعد لمجرد" عقب إطلاق سراحه

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

إدارة الزمالك ترفض «أجانب الدورى» والبكرى يطلب حسم انضمامه إلى الفريق

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

الباز: تميم هرب من مواجهة قادة دول الخليج في قمة "مجلس التعاون" (فيديو)

أول تعليق من "سعد لمجرد" عقب إطلاق سراحه

كشكول

إجراء قرعة كنترولى الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بأسوان الأزهرية

أسوان الأزهرية تحتفل بيوم الشهيد

اتحاد طلاب جامعة الفيوم ينجح في مد فترة السماح لدفع المصروفات الدراسية

"العقوبات الدولية بين السياسة والاقتصاد" فى ندوة بآداب المنوفية

هندسة الزقازيق تبدأ في تنفيذ مشروع إعادة وتدوير مخلفات المباني

الأمصار

"قمة الخليج" تؤكد تأييدها للشعب الفلسطيني في إقامة دولته

الرئيس الفلسطيني: حماس جزء من شعبنا ولا نقبل وصفها بالإرهاب

الجبير: دول الخليج أسرة واحدة وأي خلاف يتم حله بداخلها

الشيف "ميمو روما" ينظم حفل طهوي خيري تعود أرباحه لمرضى العيون

وفد اليمن: متفائلون بمشاورات السويد والمجتمع الدولي يقف بجانبنا

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

5 فوائد تتعلمها أثناء السفر

شكل أصابع يديك دليل خيانتك

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

5 وصفات طبيعية لعلاج انتفاخ العينين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎