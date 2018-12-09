محافظ كفر الشيخ يبحث مع مدير الثروة السمكية التعديات على بحيرة البرلس

بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مع المهندس ثابت أحمد السويفى، مدير عام الإدارة المركزية لوسط الدلتا للثروة السمكية الجديد بكفر الشيخ، سبل تنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس، وإزالة التعديات وتحسين أحوال الصيادين وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون بالبحيرة، وذلك بحضور المهندس عبدالعزيز مروان، مدير الشغيل والصيانة بالثروة السمكية بكفر الشيخ.



قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات إزالة التعديات على بحيرة البرلس مستمرة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، ولن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، ونتابع تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد، وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، لافتا إلى أنه تم تدشين تشغيل 2 لانش أمني بتكلفة تجاوزت 4 مليون جنيه، فى 14 نوفمبر الماضي، جاء لدعم التنمية ولحماية الثروة السمكية وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون ببحيرة البرلس.



وتابع المحافظ أنه يتم استكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع استكمال تطهير بوغاز البرلس وتكسيته لضمان سهولة تدفق مياه البحر المتوسط من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.

