القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:11 م

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار يسعى النجم المصرى محمد صلاح لتحقيق رقم قياسى جديد يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التى حققها منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2017

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار

ليفربول وبورنموث
ليفربول وبورنموث
dostor.org/2427230

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار
يسعى النجم المصرى محمد صلاح لتحقيق رقم قياسى جديد يضاف إلى سلسلة الأرقام القياسية التى حققها منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2017، قادماً من روما الإيطالى.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار
ويلتقى ليفربول فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، مع بورنموث بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار
ويسعى محمد صلاح للتسجيل فى مباراة ليفربول وبورنموث اليوم، لكى يكون أول لاعب فى تاريخ مواجهات الفريقين يتمكن من التسجيل فى ثلاث مباريات متتالية، كذلك بالنسبة للمهاجم البرازيلى روبيرتو فيرمينو.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار
وتعد هذه المواجهة الثالثة للنجم المصرى محمد صلاح أمام بورنموث بمسابقة الدورى الإنجليزى، بعدما سبق وأن خاض مباراتين أمام الفريق الذى يحتل حالياً المركز السابع برصيد 23 نقطة، حيث حل ليفربول ضيفاً على بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر النسخة الماضية بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار
وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة، علماً بأن اللاعب المصرى شارك فى هذه المباراة لمدة 71 دقيقة.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار
كما احتضن ملعب "أنفيلد"، مباراة ليفربول وبورنموث ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-11-2018 (الدوري الانجليزي) liverpool HD كورة ستار
وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى شهدت مشاركة اللاعب المصرى لمدة 90 دقيقة.

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