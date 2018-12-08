السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:04 م
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
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تشكيل ليفربول
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لناديى بورنموث وليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما غدا السبت، بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح سيتواجد فى التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول فى مباراة الغد، مشيرة إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول سيعيد اللاعب المصري إلى مركزه الاصلي "جناح أيمن" بدلاً من مركز "المهاجم الصريح"، فيما تواجد السنغالي ساديو ماني في التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة الغد على الرغم من حديث كلوب عن غياب اللاعب المحتمل عن المشاركة بسبب الإصابة.
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر
ليفربول وبورنموث
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
وكانت جماهير نادى ليفربول الإنجليزى طالبت يورجن كلوب، المدير الفنى للفريق، بعدم الدفع باللاعب المصرى محمد صلاح فى مركز "رأس الحربة" مجدداً.
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
ولم يقدم محمد صلاح العرض المنتظر منه فى مباراة ليفربول وإيفرتون التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وانتهت بفوز ليفربول بهدف دون مقابل.
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
وذكر موقع "جول" العالمى أن جماهير ليفربول اتخذت من موقع "تويتر" منبراً للتعبير عن رفضها تغيير طريقة اللعب والتى أثرت بالسلب على أداء محمد صلاح، وطالبت بالعودة إلى طريقة اللعب القديمة بحيث يشارك البرازيلى فيرمينو فى مركز "رأس الحربة"، على أن يعود النجم المصرى إلى مركزه الأصلى كـ"جناح".
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالى من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً فى انتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التى تنطلق فى السابعة والنصف مساء بملعب "ستامفورد بريدج".
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش
ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.
كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش