كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لناديى بورنموث وليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما غدا السبت، بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث مباشر (الدوري الانجليزي) عبر بي ان سبورت 2 HD | Bein match بين ماتش

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح سيتواجد فى التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول فى مباراة الغد، مشيرة إلى أن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول سيعيد اللاعب المصري إلى مركزه الاصلي "جناح أيمن" بدلاً من مركز "المهاجم الصريح"، فيما تواجد السنغالي ساديو ماني في التشكيلة الأساسية للفريق بمباراة الغد على الرغم من حديث كلوب عن غياب اللاعب المحتمل عن المشاركة بسبب الإصابة.