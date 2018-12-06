سقوط أمطار على مناطق متفرقة في كفر الشيخ

شهدت مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، كما تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق المحافظة، ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط.



وتحولت شوارع بعض المراكز والمدن، إلى تجمعات وبرك من المياه المتراكمة، مع انتشار عمال النظافة لرفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة لساعات، وما زالت مستمرة، ما تسبب في تكون البرك المائية والأوحال، وإعاقة حركة المارة.



وأدى سقوط الأمطار إلى شلل في حركة السير، وتأثرت حركة الأسواق بمحافظة كفر الشيخ، بسبب غرق الشوارع بمياه الأمطار، ما تسبب في عزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم، فيما انقطع التيار الكهربائى في عدد من القرى.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانًا.

