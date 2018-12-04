مصر تشارك في مناقشات إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني بإيطاليا

شارك الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، في المناقشات التي أجريت في مؤسسة التدريب الأوروبية بمدينة تورينو الإيطالية، لدراسة مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحقيق سرعة إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي مثلها الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.



وأوضح اتحاد الصناعات، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة على مدار يومين مع خبراء من دول الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبي وبرنامج "TVET"، بهدف صياغة المفاهيم الرئيسية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الفني والتدريب المهني، من خلال دمج أفضل الممارسات بين كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أولويات السياسة الوطنية والسياق المؤسسي الحالي.



وأشار إلى أن المناقشات تضمنت مجموعة من النقاط المهمة، منها تحديد المعايير المهنية المطلوبة، إلى جانب الاهتمام ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وأيضًا اعتماد معاهد ومؤسسسات التعليم الفني والتدريب المهني دوليا، فضلًا عن اقتراح سيناريوهات محددة يتم وضعها من خلال إطار زمني دقيق لضمان مراحل التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وخطط وبرامج الإصلاح التي يجري تطبيقها.



ولفت البيان إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم اقتراح الأطر التشريعية والمؤسسية للهيئة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب المصري للخروج بتشريع ينظم عمل الهيئة.



يذكر أن مشاركة اتحاد الصناعات المصرية في المناقشات تأتي في ضوء حرصه على ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن ضمان تطبيق معايير جودة للتعليم الفني والتدريب المهني قياسًا بالمعايير العالمية، وذلك لضمان تنافسية العمالة الفنية المصرية في سوق العمل المصري وأسواق العمل الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على تنافسية المنتجات والمنشآت.



كما يهدف الاتحاد من خلال المشاركة لضمان تحقيق إطار تشاوري مع القطاع الخاص في وضع معايير جودة مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، ومعايير وآليات منح الشهادات بنظام الجدارات.