القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:48 ص

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الأيرلندي

منتدى الأعمال المصري
منتدى الأعمال المصري الأيرلندي
دعاء أبو العزم
dostor.org/2421864

انطلقت اليوم فعاليات منتدى الأعمال المصري الأيرلندي الأول، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة وفد من أيرلندا برئاسة وزيري التجارة والصناعة في البلدين.

يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأيرلندا، فضلا عن التعرف على فرص الاستثمار في السوق المصري.

ويشارك في المنتدى نحو 15 شركة أيرلندية تعمل في قطاعات متنوعة، أبرزها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، وشركات الاستيراد والتصدير، وأنظمة الطاقة، والهياكل، والأبنية المتخصصة في مجال التشغيل الصناعي.

ويأتي الوفد ضمن بعثة تجارية في مصر، ويتطلع لتصدير التكنولوجيا إلى مصر، لزيادة التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

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