أمير الكويت يطالب دول الخليج بتفادي "حرب الكلمات السخيفة"

ناشد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالامتثال لنهج المجلس في التهدئة، وحل الأزمة الخليجية مع قطر وتفادي ما وصفه بـ"حرب الكلمات السخيفة".



جاء ذلك في كلمة للصباح نُشرت ضمن ملف أعدته مؤسسة "أكسفورد بزنس غروب" حول الوضع الاقتصادي في الكويت، وذلك وفق صحيفة " الرأي" الكويتية.



وأضاف في كلمته "مجلس التعاون الخليجي هو بصيص أمل، وهو نموذج جدير بالمحاكاة من أجل تحقيق التناغم والتعاون البنّاء على مستوى الأمة العربية الأوسع نطاقًا. وهنا، فإنني أناشد إخوتي في الوطن أن يمتثلوا لنهجنا في تهدئة الأمور، وأن يتفادوا حرب الكلمات السخيفة من أجل احتواء هذه الأزمة وتجاوزها".



وأردف: "ما يجمعنا هو أكبر وأقوى بكثير مما يفرقنا، لذا، فلنركز على إبقاء مجلس التعاون الخليجي رمزًا للافتخار والأمن والرخاء".



وأكد أمير الكويت أن هنالك احتمالية لتصاعد عدم الاستقرار الحالي في المنطقة أكثر مما عليه، مطالبا الشعب الكويتي بالوعي إزاء هذه المخاطر، وذلك لأنها تمثل دعوة صريحة لتدخلات إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن هذه الصراعات لها تأثيرات ضارة ومدمرة للغاية على أمن دول الخليج وعلى شعوب دوله، مؤكدًا أن هدفه هو المصالحة واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.