أوروبا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الروسي 25% بحلول 2020

قالت شركة "غازبروم"، إن أوروبا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي بنحو 25% في 2020.



وأضاف "ألكسندر ميدفيديف" نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، اليوم الإثنين، إن الطلب من المشترين الحاليين والجدد يشير إلى أن الطلب الأوروبي سيقفز بمقدار الربع بحلول 2020.



وتابع "ميدفيديف": أن الطلب الإضافي من جانب المشترين التقليديين والجدد سيبلغ حوالي 50 مليار متر مكعب سنويًا.



وقال "ميدفيديف": إن "غازبروم" تتوقع أن تصدر كميات قياسية من الغاز خلال العامين الحالي والمقبل، سيزيد على 200 مليار متر مكعب، مكررًا نفس التوقعات التي صدرت في يونيو الماضي.



ويأتي ارتفاع الطلب على الرغم من الانتقادات المستمرة في الاتحاد الأوروبي حول اعتماد المنطقة على الغاز الروسي، ويدعو إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة.



وتقوم الشركة ببناء خطين جديدين للغاز إلى أوروبا "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق، و"ترك ستريم" عبر البحر الأسود وكلاهما من المتوقع إطلاقه في نهاية عام 2019 للمساعدة في إعادة توجيه إمدادات الغاز إلى أوروبا وتركيا بعيدا عن أوكرانيا.



وارتفعت صادرات "غازبروم" من الغاز إلى أوروبا وتركيا بنسبة 6.7% إلى 185.4 مليار متر مكعب في الأشهر الـ9 الأولى من العام، وفقًا لبيانات الشركة.



